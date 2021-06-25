Власти Самарской области бесплатно обеспечат стомированных больных средствами ухода

Дмитрий Азаров пообщался с гражданами и пообещал решить их проблемы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с гражданами в приемной президента России. Он вместе с жителями обсудил важные проблемы и попытался найти пути их решения.

Так, к губернатору через соцсети обратилась руководитель общественной организации инвалидов - стомированных больных "Вместе" Татьяна Борисова. Она попросила рассмотреть о том, чтобы таких пациентов обеспечивали средствами ухода и реабилитации за счет государства. Сегодня подобные технические средства выдаются лишь после прохождения комиссии МСЭ и получения группы инвалидности, хотя нужны они сразу и без них людям даже невозможно выйти из дома. Кроме того, подобные инструменты стоят от 5 до 8 тысяч рублей, что тоже для многих весьма проблематично.

- Очень чувствительная тема. Вместе с тем, пути ее решения понятны, - отметил Дмитрий Азаров.

Ранее вопрос уже поднимался, но так и не нашел логичного завершения. В этот раз губернатор поручил минздраву в кратчайшие сроки разобраться с обеспечением стомированных пациентов средствами ухода. Средства в областном бюджете предусмотрят в самое ближайшее время. По слова министра здравоохранения Арменя Беняна, также будет создан электронный реестр таких пациентов, чтобы оперативно передавать информацию в клиники.

Также на личном приеме Дмитрий Азаров пообщался с директором ветеринарного центра по проблемам безнадзорных животных "ФлагманВет" Инной Тарасенко. Она попросила поддержать проект расширения их организации.

Губернатор этому центру уже помогал. В период паводка он даже помог спасти от затопления строящийся приют недалеко от села Лопатино в Волжском районе. Благодаря поддержке главы региона зимой там было проведено электричество и решены вопросы с реструктуризацией платежей за аренду.

Дальнейшее расширение центра Дмитрий Азаров тоже поддержал. Поскольку из-за затопляемости зоны в Лопатино строить крупные ветеринарный центр сейчас нецелесообразно, то "ФлагманВет" находится в поиске еще одной площадки. Губернатор поручил профильным ведомствам оказать содействие поисках площадки. Несколько земельных участков, которые могут подойти для реализации проекта, уже найдено.