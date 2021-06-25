Прививку готовы сделать всем желающим

Сделать прививку от коронавируса в Самаре 26 -27 июня 2021 года можно будет в мобильном пункте вакцинации. В субботу он будет работать рядом с Домом профсоюзов на Волжском проспекте, 19. Здесь можно будет вакцинироваться с 17.00 до 21.00

В воскресенье 27 июня комплекс будет работать в Струковском парке с 14.00 до 22.00, находиться он будет рядом с центральным входом со стороны набережной.

Еще три мобильных пункта работают у торговых центров:

ТЦ Мега у парковки центрального входа,

ТЦ Космопорт у входа в "Спортмастер",

ТЦ "Амбар".

Они работают в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Стационарный прививочный пункт находится в ТЦ Аврора, на 1 этаже в третьем корпусе, около магазина FIX Price.

Вакцинироваться может любой житель Самары старше 18 лет, с паспортом. В любом мобильном комплексе врач проконсультирует насчет противопоказаний, померит температуру, сатурацию, давление, затем привьёт, назначит дату повторного визита и выдаст памятку.

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