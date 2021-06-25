Крымские адвокаты останутся в Самаре на лето, но в СИЗО

По версии следствия, задержанные привезли из Крыма в Самару около 2,5 кг наркотиков Фото: Соцсети

Красноглинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей Виталию Дацюку и Владимиру Мельнику, которых подозревают в участии в незаконном обороте наркотиков.

Напомним, в декабре 2020 года самарские полицейские со спецназом задержали двух подозреваемых, которые везли через наш регион крупную партию наркотиков: амфетамин, кокаин и марихуану – всего около 2,5 кг «веществ».

Уже после того, как спецоперацию провели, стало ясно, что в руки силовиков попали так называемые спецсубъекты – оба мужчины приехали в Самарскую область из Крыма, где имели статус адвокатов, а Владимир Мельник – еще и депутата. В итоге материалы полицейские передали в региональный Следственный комитет, где и возбудили уголовное дело, после чего подозреваемых отправили под стражу.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Красноглинского района, 24 июня обоим подозреваемым суд продлил срок ареста до 24 июля.

Будет ли к этому времени закончено расследование, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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Но следователи склонны предполагать, что столько «запрещенки» Виталий Дацюк и Владимир Мельник вряд ли бы осилили, а потому, вероятно, собирались продать (подробности)