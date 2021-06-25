Самарцев просят помочь в поисках Орского маньяка

64-летний Валерий Николаевич Андреев объявлен в международный розыск Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следователи из Оренбургской области просят самарцев внимательно вглядеться в лицо на фотографии – обычный с виду мужчина подозревается в серии изнасилований и убийств.

- С 2006 по 2021 год он совершил убийства восьми женщин, - сообщают в ведомстве. – Его местонахождение до сих пор не установлено. Ранее он жил в городе Орске Оренбургской области и работал дальнобойщиком, что давало ему возможность разъезжать по всей России.

Уголовное дело возбуждено по факту убийств двух и более лиц, подозреваемым по нему проходит 64-летний Валерий Николаевич Андреев, он объявлен в международный розыск

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят звонить по номеру 02 или по телефонам в Оренбургской области: 8 (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-932-850-04-00.

За информацию, которая поможет задержать подозреваемого, назначена награда – миллион рублей от МВД России и еще 500 тысяч рублей от губернатора Оренбургской области.