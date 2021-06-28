Средневолжская газовая компания предлагает коммерческим потребителям поставку сжиженного углеводородного газа

Поставка СУГ осуществляются аттестованным персоналом с использованием поверенных и освидетельствованных баллонов.

(СУГ) ГОСТ 20448-18 в баллонах емкостью 50 литров (20 кг) по цене 1 324 руб. (с НДС 20%)за 1 баллон.

Способы поставки:

- доставка СУГ в баллонах по адресу, указанному покупателем в разгрузочных разнарядках,

- самовывоз с базы хранения (г. Самара, ул. Калининградская, 1а).

Стоимость транспортировки автомобилем КТ-6021 вместимостью 40 баллонов: 720,0 рублей (с НДС 20 %) за час пробега.

Условие поставки: предоплата 100 % партии СУГ в баллонах и услуг по их доставке. Годовой объем поставок не ограничен.

Обеспечением потребителей Самарской области сжиженным углеводородным газом СВГК как крупнейшая региональная газораспределительная организация занимается с момента своего создания в 1997 году. За это время накоплен серьезный опыт работы квалифицированного персонала, создан арсенал оборудования и техники, соответствующей всем нормативным требованиям. Поставка СУГ осуществляются аттестованным персоналом с использованием поверенных и освидетельствованных баллонов.

Все подробности можно уточнить по тел. +7-927-710-82-43, или по адресу электронной почты МatuninAV@svgc.ru.