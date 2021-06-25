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Общество25 июня 2021 11:23

В Самаре посчитали, какой вид отдыха для туристов подорожал больше всего

Спрос на внутренний туризм за последний год существенно вырос
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Волжские пляжи одинаково привлекают туристов всех возрастов и категорий

Волжские пляжи одинаково привлекают туристов всех возрастов и категорий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре посчитали, как изменились цены на отдых в регионе с мая прошлого года. «Индекс туриста» рассчитали в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

- За основу мы взяли данные Росстата о потребительских ценах на товары и услуги и их изменении за год с мая 2020 по май 2021 года, - рассказала управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. – В расчет брали те товары и услуги, которыми может воспользоваться путешественник.

В результате всех туристов разделили на три большие категории: любители комфортного отдыха на природе, городского культурного отдыха и молодежь, предпочитающая хостелы и самостоятельные экскурсии.

Для тех, кто привык с комфортом отдыхать на природе, отдых подорожал на 4,5% Это связано с повышением цен на мясо – набор для шашлыка обойдется на 5,7% дороже, чем год назад, хотя овощи немного подешевели. Стоимость размещения в доме отдыха в годовом выражении увеличилась на 2,3% из-за заметного повышения спроса на внутренний туризм. А проезд до места отдыха в междугороднем автобусе обойдется на 0,8% дороже, чем годом ранее.

Стоимость культурного туризма в городе за год выросла на 3%. Сильнее всего подорожали цены на билеты в музеи - на 9,2%. При этом стоимость билета в театр изменилась незначительно – всего на 0,4%. Стоимость ужина в ресторане в годовом выражении увеличилась на 4,4%. На это повлияло удорожание отдельных продуктов питания в текущем году, в том числе на фоне роста затрат производителей. А проживание в гостинице в Самаре из-за сохранения повышенного спроса на внутренний туризм обойдется на 4,2% дороже, чем годом ранее.

Для молодых туристов-студентов, которые готовы жить в хостелах и изучать достопримечательности самостоятельно, индекс рассчитывали на основе услуг аренды жилья, проезда в городском транспорте, экскурсионной программы и посещения ресторанов быстрого питания. Такой отдых подорожал в годовом выражении всего на 1,6%.