Кинельский район хочет стать пельменной столицей России

Пельмени лепят уже полгода

В Самарской области намерены в выходные поставить пельменный рекорд. Кинельский район твердо решил забрать звание пельменной столицы России у Ижевска и делает решительные шаги в этом направлении. Уже полгода здесь проходят соревнования по лепке пельменей - настоящие баттлы. За время проведения соревнований съели тонну пельменей.

- Я и не думал, что к финишной прямой мы доберемся с такими результатами, - рассказывает идейный вдохновитель соревнований Александр Живайкин.

И вот теперь в Кинельский район, в поселок Комсомольский едет Книга рекордов России. В 16.00 стартует одно из ярчайших соревнований Пельмениады. Здесь готовы слепить более тысячи пельменей за десять минут и изготовить самый миниатюрный пельмень в России. Следите за рекордами вместе с "Комсомолкой".