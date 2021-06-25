В Самарской области растет количество новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается рост заразившихся коронавирусом. В пятницу, 25 июня, нашли 166 новых заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В начале лета в регионе находили по 60-70 заразившихся за сутки, сейчас же их количество резко возросло. Всего с начала пандемии 66 650 человек заболели, из них выздоровели 63 580, умерли 2 224 заболевших, в том числе, 11 - за прошедшие сутки.

В целом по стране в 85-ти регионах страны нашли 20 393 новых заразившихся, всего коронавирусом заразились 5,4 млн человек.