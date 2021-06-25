По делу самарца, который загрузил фото Гитлера на сайт Бессмертного полка, составили новое обвинение

Андрей Шабанов не признает вину и уверяет: к фашизму относится плохо Фото: Соцсети

Передача в суд уголовного дела Андрея Шабанова вновь откладывается на неопределенный срок. Напомним, по версии следствия, Шабанов в прошлом году загрузил на сайт Бессмертного полка фотографию Адольфа Гитлера под видом советского солдата. Модератор не пропустил публикацию, следователи смогли выйти на след «автора», в результате чего было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Шабанов свои действия изначально объяснил шуткой, потом пояснил, что хотел таким образом «снизить уровень пафоса» и показать, что отличную идею Бессмертного полка власти используют, в том числе, и в политических целях, что не совсем правильно, по его мнению.

Самарец был не единственным в России, кто так «пошутил», но большинство уголовных дел о реабилитации нацизма уже не только дошли до суда, но и были рассмотрены. А дело Шабанова до сих пор «буксует». В процессе расследования в нем появились новые эпизоды – за публикацию постов в соцсетях, которые, по версии следствия, распространили заведомо ложные сведения о роли Советского Союза в Великой Отечественной войне.

- Заместитель генерального прокурора не утвердил обвинительное заключение, поэтому следствие было возобновлено для устранения некоторых нарушений, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат Шабанова Алексей Лапузин. – В результате выяснилось: в постановлении о привлечении Шабанова в качестве обвиняемого не были полностью приведены фразы из его публикаций. Теперь их «прописали» полностью, сейчас мы знакомимся с материалами дела, потом обвинительное заключение снова направят на утверждение в генпрокуратуру.

Напомним, Андрей Шабанов хочет, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Молодой человек уверяет: к фашизму относится резко негативно, и намерен в суде это доказать.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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