В Самарской области мотоциклист получил травмы, врезавшись в ограждение

Мотоциклист не справился с управлением Фото: ГУ МВД по Самарской области
Утром 24 июня 2021 года на автодороге «Обход Красный Яр» произошло ДТП с участием мотоциклиста. 37-летний мужчина двигался на мотоцикле со стороны Ульяновска в направлении Уфы.
- По предварительным данным, мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся, после чего он наехал на барьерное ограждение, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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