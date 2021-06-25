В Самарской области мотоциклист получил травмы, врезавшись в ограждение

Мотоциклист не справился с управлением Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром 24 июня 2021 года на автодороге «Обход Красный Яр» произошло ДТП с участием мотоциклиста. 37-летний мужчина двигался на мотоцикле со стороны Ульяновска в направлении Уфы.

- По предварительным данным, мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся, после чего он наехал на барьерное ограждение, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ЧП, ДТП или интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163