Михаил Матвеев стал кандидатом в Госдуму по Промышленному округу Самары от КПРФ

Михаил Матвеев стал кандидатом в Госдуму от КПРФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Съезд КПРФ выдвинул на выборы депутатов Госдумы РФ Михаила Матвеева по 162 Промышленному округу Самары. Об этом Матвеев написал в своем микроблоге в Twitter.

Сейчас действующим депутатом по данному округу является представитель "Единой России" Игорь Станкевич. Матвеев же является депутатом самарской губернской думы, где он возглавляет комитет по местному самоуправлению и состоит в комитете по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды.

Выборы всех уровней в России в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября. Депутаты избираются в думу на пять лет.