В Самарской области 166 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки нашли 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе 166 новых заразившихся. Помимо Самары больше всего нашли в Тольятти (27) и Волжском районе (10).

За сутки 11 летальных исходов, умерли пятеро мужчин в возрасте от 47-ми до 84-х лет и шесть женщин, самой младшей из которой был 51 год, самой старшей - 82.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 66 650 человек, из которых выздоровели 63 580 человек, умерли 2 224 заразившихся.