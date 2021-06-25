В Самаре возле стадиона «Солидарность Арена» может появиться межвузовский студенческий кампус

Самарские студенты смогут жить, учиться и отдыхать в одном месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 июня в Самарской губернской думе состоялось заседание рабочей группы Совета ректоров вузов Самарской области. Главным вопросом повестки дня стало обсуждение студенческого кампуса в Самаре.

Как сообщили чиновники, студенческий кампус может стать одним из первых в России, в единый кластер которого войдут крупнейшие учреждения высшего образования Самарской области.

- Необходимо создать для студентов, аспирантов и преподавателей комфортный городок со всей инфраструктурой для жизни, учебы и работы, - отметил председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников.

Планируется построить на территории кампуса общежития, научные лаборатории, спортивные объекты, а также места для отдыха и развлечений. По словам Геннадия Котельникова, лучше всего для строительства кампуса подойдет территория в районе стадиона «Солидарность Арена».

- Кампус даст возможность самарским вузам более тесно взаимодействовать между собой. Сейчас врач не может работать без инженера, потому что, то оборудование, которое нам нужно, оно требует инженерных знаний. И так во многих профессиях, - добавил председатель Совета ректоров.

В настоящее время прорабатывается концепция студенческого кампуса. Планируется завершить детальную проработку уже в ближайшее время и переходить к следующему этапу реализации проекта.