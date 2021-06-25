Глава Самары велела не штрафовать горожан за купание за Волгой

Штрафы с 8горожан брать не рекомендовали

Глава Самары Елена Лапушкина пошла навстречу горожанам, которых чрезвычайно обеспокоило постановление о запрете купания на пляжах Заволги. Оно появилось в начале недели и вызвало шквал негодования. В нем обозначили 77 запрещенных территорий, в число которых попали все заволжские пляжи, кроме нескольких, принадлежащих турбазам. В мэрии уже объясняли, что все логично: ведь если пляж необорудован, то купаться на нем опасно, здесь нет спасательного поста, раздевалок, дно не проверяли водолазы.

Впрочем больше всего возмущения вызвал пункт о рекомендации административного наказания - штрафа - для тех, кто нарушает правила и купается в неположенных местах, то есть за Волгой. На эти возмущения Елена Лапушкина и отреагировала: она в своем инстаграме сообщила, что поручила исправить документ.

- Сегодня дала поручение исключить из постановления рекомендации о привлечении к административной ответственности. Прекрасно понимаю, что жизнь на Волге и традиции волжского отдыха сложились и остаются любимыми из поколения в поколение, - отметила она.

При этом глава города напомнила самарцам о необходимости соблюдать требования к безопасности отдыха и попросила все же выбирать для купания оборудованные городские пляжи.