На Самарскую область в ближайшее время обрушится гроза, ливень, град и шквалистый ветер

На Самару вновь идет ураган Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие 1-3 часа ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, на регион обрушится гроза, ливень и шквалистое усиление ветра.

- Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, град с сохранением до конца суток 25 июня, - сообщили в Приволжском УГМС.

Главное управление МЧС по Самарской области просят жителей региона по возможности не покидать свои дома, во время дождя спрятаться в подземных переходах, подъездах или других зданиях. Кроме того, во время грозы советуют подальше держаться от электропроводки.

Напомним, вчера, 24 июня, в Самаре прошел сильный дождь с градом. «КП-Самара» показала последствия резко обрушившегося на город урагана.