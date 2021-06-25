В Самаре за получение взятки судью отправят в колонию строгого режима

Экс-судью приговорили к семи годам лишения свободы Фото: Александра БУДАЕВА

Кировский районный суд в Самаре вынес обвинительный приговор Михаилу Бурцеву, который ранее работал судьей в Волжском районом суде.

Напомним, по версии следствия, он обещал удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Мукоедова, если его “отблагодарят”. Речь шла о полумиллионе рублей, половину суммы должны были передать судье до вынесения решения, остаток - после.

Однако при получении “первого взноса” сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали сначала посредника, а потом и самого Бурцева. Судья ушел в отставку, на суде вины не признал.

Однако, как сообщила корреспонденту “КП-Самара” гособвинитель Анастасия Коганова, 25 июня суд вынес обвинительный приговор. Михаила Бурцева приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, плюс на пять лет ему запретили занимать должности, связанные осуществлением функций представителя власти. С большой долей вероятности приговор будет обжалован стороной защиты.

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