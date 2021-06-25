"Крылья Советов" продлили контракт с молодым полузащитником

Данил Смирнов продолжит играть за "Крылья"

Самарские "Крылья Советов" продлили контракт с 20-летним полузащитником Данилой Смирновым. Об этом говорится в сообщении клуба.

Смирнов является воспитанником "Крыльев", в системе самарской команды он выступает с 2017 года и успел провести 8 игр в основном составе. Также он играл за молодежную команду и "Крылья Советов-2".

Сейчас "Крылья" находятся на сборах в Сербии и готовятся к новому сезону в премьер-лиге, где в контрольном матче победили "Пролетер" из города Нови-Сад.

Ранее "Крылья" взяли первого в межсезонье новичка, также с командой тренируется 16-летний Сергей Пиняев.