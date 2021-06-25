Самарские судебные приставы помогли туристу вернуть деньги за сорвавшийся отпуск

Суд удовлетворил требование клиента вернуть полную стоимость путевки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары запланировал этим летом отпуск и приобрел у туроператора путевку за границу. Однако из-за болезни и госпитализации в больницу мужчина не смог отправиться на отдых.

- Он уведомил об этом турфирму и написал заявление на возврат денежных средств. Турагент вернул лишь часть суммы, сообщив клиенту, что остальные уже переведены туроператору, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Тогда мужчина подал на фирму исковое заявление в суд. Было установлено, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о госпитализации клиента, и невозможности им воспользоваться оплаченным туром. Суд удовлетворил заявление потерпевшего и обязал компанию выплатить клиенту более 108 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района Самары. Пристав возбудил исполнительное производство, но турфирма добровольно не стала погашать задолженность. Тогда судебный пристав-исполнитель направил постановление о запрете внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, было установлено, что турфирма имеет расчетные счета в кредитных организациях. Пристав вынес постановление о взыскании денежных средств со счета компании в пользу клиента.