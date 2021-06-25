В Самаре начали принимать заявки на проект "Мама-предриниматель"

Молодых мам научат правильно вести бизнес Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области в очередной раз идет набор на проект "Мама-предриниматель". Это обучающий курс, который призван дать женщинам возможность успешно стартовать в бизнесе и получить много знаний в сфере предпринимательской деятельности.

В программе могут принять участие как женщины в декрете, так и те, у кого есть несовершеннолетние дети. У них не должно быть зарегистрированного бизнеса, либо вести его нужно не более года на момент реализации проекта в губернии.

Организаторами конкурса выступает министерство экономического развития и инвестиций региона, поддерживающее проект уже четвертый год. Заявки принимаются до 21 сентября.

- Опытные эксперты в течение недели будут обучать участниц основам предпринимательства, ведению бухгалтерии, бизнес-планированию и многому другому. По итогам этой работы каждая из мам сможет упаковать свою идею в бизнес-план и претендовать на главный приз - грант на реализацию проекта, - отметил глава минэкономразвития губернии Дмитрий Богданов.

Группы проекта начнут занятия с 28 сентября. До 4 октября обучение будет проходить в трех городах региона - Самаре, Тольятти и Сызрани - на базе центров "Мой бизнес". Защита бизнес-идей намечена на завершающий этап. Там участницы проекта смогут получить полезные советы и рекомендации от федеральных и региональных экспертов и выиграть грант.

Заявки принимаются на сайте mama-predprinimatel.ru. Количество мест ограничено.