Самарские водолазы за один день достали из воды сразу двух утонувших

Спасатели дважды выезжали на водное происшествие Фото: ПСС Самарской области

Водолазы Поисково-спасательной службы 25 июня 2021 года дважды выезжали на поиск и извлечение из воды утонувших людей. Первое ЧП произошло под Кировским мостом, а второе – на первом Чкаловском озере. Обоим погибшим было чуть больше 30-ти лет.

- Первый вызов поступил 24 июня, в этот день поиск не принес результатов, тогда было решено повторно обыскать дно около Кировского моста утром на следующий день, - рассказали в ПСС по Самарской области.

Поиски продолжились в 8 утра, а в 13:00 водолаз обнаружил тело погибшего 31 летнего мужчины в 70 метрах от берега на глубине 5 метров.

После этого спасатели сразу выехали на второй вызов – на первом Чкаловском озере также утонул мужчина 1990 года рождения. Через час тело утонувшего было обнаружено на глубине 4 метров.

Спасатели напоминают о правилах безопасности на воде в жаркую погоду. Главной причиной гибели людей на воде является алкогольное опьянение и купание в необорудованных местах.

Начальник Поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь дал большое интервью для радио «Комсомольская Правда», где рассказал, почему в Самарской области так много утопленников летом.