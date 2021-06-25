Самарская область и «Транснефть» расширяют сотрудничество

Дмитрий Азаров в Москве подписал соглашение с Транснефтью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Москву провел встречу с президентом компании ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в промышленной и социальной сфере.

- «Транснефть» и Самарская область являются надёжными партнёрами по целому ряду вопросов. Также компания дает возможность работать и малым, и средним, и крупным смежным предприятиям, - отметил губернатор.

В настоящее время в Самарской области работают четыре дочерних предприятия «Транснефти». Во всех организациях системы работают более пяти тысяч жителей региона.

Губернатор Самарской области и директор «Транснефти» обсудили социально-экономического партнерства, а также наращивание производственной базы, техническое перевооружение, расширение системы магистральных нефтепроводов и обеспечение экологической безопасности. По итогам встречи был подписан документ о согласии и сотрудничестве компании и региона. «Транснефть» выразила заинтересованность в помощи в развитии социальной сферы, экологии и культуры Самарской области.