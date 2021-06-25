В Самаре переименовали три городские улицы и несколько общественных пространств

Некоторые улицы в Самаре сменили свое название Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В администрации Самары опубликовали постановление о внесении изменений в Единый реестр наименования адресных единиц, расположенных на территории Самары. Приказ об изменении названий некоторых улиц подписала глава города Елена Лапушкина.

Согласно документу, Безымянной улице, расположенной в «Новой Самаре» Красноглинского района теперь присвоено наименование «улица Николая Баженова».

Также новое название получил Банковский переулок в поселке Управленческий. Теперь это переулок Павла Маркина.

Часть улицы Александра Солженицына в Волгаре теперь носит название улицы Совьи Агранович.

Также в постановлении сказано, что были присвоены новые названия некоторым общественным территориям. Так, территория вокруг озера Леснуха в Октябрьском районе теперь называется сквер Леснуха, территории на Солнечной – сквер Солнечная поляна, аллея на улице Ташкентской – Школьная аллея, территория на пересечении Красноармейской и Фрунзе теперь называется сквер Аксакова, а территория по улице Гагарина между домами №52 и 58 – сквер Гагарина.