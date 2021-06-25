В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Движение трамваев парализовано Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 25 июня, в Самаре на кольце Антонова-Овсеенко и Авторы произошло ДТП с участием трамвая и экскаватора. Как сообщают очевидцы, движение по Авроре парализовало в обе стороны, также стоят и трамваи.

- Движение стоит полностью, проезжаем по газону и трамвайным путям, - сообщают автолюбители.

В ГУ МВД по Самарской области «КП-Самара» сообщили, что в настоящее время сообщения о пострадавших не поступало. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, трамвайный вагон получил серьезные повреждения стрелой спецтехники.