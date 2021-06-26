За сутки в Самарской области утонули три человека

Самарские водоемы в жару стали еще опаснее Фото: ПСС Самарской области

В Самарской области сохраняется аномально жаркая погода, Из-за этого в регионе выросло число трагических случаев на водоемах.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, за 3 суток в регионе произошло 5 происшествий на воде.

23 июня обошлось без жертв, двоих человек удалось спасти на пляжах Красноглинского и Самарского районов.

К сожалению, 25 июня, в регионе утонули сразу три человека. Двое ушли под воду на реке Самара в Промышленном районе, один человек утонул в первом озере Падовского карьера в Волжском районе.

Отмечается, что все эти места не были предназначены для купания. Спасиели просят самарцев быть осторожными, не заходитьв воду в состоянии алкогольного опьянения и следить за детьми.

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