Снова больше 200: в Самарской области по данным на 26 июня резко выросло количество заболевших коронавирусом

В Самарской области число новых заболевших снова превысило 200 человек за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 24 июня, зафиксировали резкий скачек заражения коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рв в регионе за стуки обнаружили 212 заболевших. Напомним, что в первые дни лета было по 60-70 заразившихся, в середине прошлой недели в районе сотни, и вот их число снова превысило 200.

Тенденция роста наблюдается по всей стране - за сутки в России выявлено 21 665 новых случаев.

С начала пандемии в Самарской области насчитали 66 862 заразившихся COVID-19, из которых выздоровели 63 763 человекf. Умерли 2 233, в том числе 9 человек за прошедшие сутки.