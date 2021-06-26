«Прощай, добрый друг»: самарец тепло простился со своим старым домом перед его сносом

Дом №2 в 3-м квартале Мехзавода уже начали сносить Фото: архив героя публикации

В Самаре 24 июня начали сносить старый дом. Это двухэтажное здание в третьем квартале Мехзавода. Оно явно ветхое, но для его бывших жильцов, это не обшарпанные стены, а близкие сердцу воспоминания. О них в социальных сетях и рассказал самарец Алексей Бабий.

- Начался снос нашего старого дома. 38 лет моей жизни. Горе и радость дом переживал с нами. Пусть стар и потрепан. Пусть на вид невзрачный, без каких то современных удобств. Но он был к нам добр и всегда согревал своим теплом. Наш дорогой, добрый друг, - написал Алексей.

По словам Алексея, сколько лет дому точно никто не знает.

- Он и соседние дома строились с 1932 по 1944 годы, если не ошибаюсь. Общей базы нет, поэтому дома, которые возводили до 1937 года им и записаны, - рассказал Алексей корреспонедту «КП-Самара». - Он на самом деле очень классный, В нем много всего происходило, в нем прошло все детство и прощаться с ним конечно тяжело.

В память о прожитых в том доме днях Алексей смонтировал и опубликовал видео, наполненное ностальгией и теплом.