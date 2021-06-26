В Самаре появились Солнечная поляна и Школьная аллея: нескольким общественным пространствам города дали названия

На ул. Солнечной теперь есть СОлнечная поляна Фото: МАУ "Парки Самары"

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление, согласно которому несколько скверов и аллей города получили названия. В частности, общественная зона в Октябрьском районе Самары около дома № 104 по Пятой просеке стала "Леснухой сквером". В сквере на ул. Солнечной в Промышленном районе теперь можно прогуляться по Солнечной поляне, что вполне логично.

Дорога в тени деревьев по ул. Ташкентской в Кировском районе получила название Школьная аллея. А на пересечение улиц Фрунзе и Красноармейской в Ленинском районе теперь официально находится сквер Аксакова.

Ну а на улице Гагарина в Октябрьском районе теперь можно заглянуть в одноименный сквер.

Напомним, этим же постановлением в Самаре переименованы три улицы.