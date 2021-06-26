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Здоровье26 июня 2021 14:13

Президент БК «Самара» Камо Погосян призвал спортсменов региона привиться от коронавируса

Сам Камо Погосян уже прошел вакцинацию
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Министерство здравоохранения Самарской области

Фото: Министерство здравоохранения Самарской области

Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян привился от коронавируса. Информация об этом появилась в Инстаграме Министерства здравоохранения Самарской области.

- Я уверен, что профилактическая прививка нужна не только каждому из нас, - подчеркнул Камо Погосян. - Она вносит свой вклад в защиту всего общества от опасной инфекции. Поэтому считаю своим долгом пройти вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье родных, чтобы не стать источником или переносчиком заболевания.

Камо Погосян обратился к спортсменам Самарской области и призвал их сделать прививку.

авшихся гораздо ниже необходимых для имунной прослойки 60 %. Для удобства граждан, в эти выходнех, 26 и 27 июня прививку от коронавируса можно сделать мобильном пункте вакцинации.