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Общество26 июня 2021 15:21

Власти Самары просят горожан не купаться в реке Татьянка

Этот водоем попал в список 77 мест опасных для купания
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Берег татьянки со стороны Белорусской и Обувной просят обходить стороной

Берег татьянки со стороны Белорусской и Обувной просят обходить стороной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хоть и не настаивают больше на штрафах за купание в необорудованных для этого местах, все же предостерегают жителей воздержаться от их посещения.

Одно из таких мест — река Татьянка. Самарцев и гостей города просят обходить ее берег со стороны улиц Белорусской и Обувной.

То же касается и остальных 76 мест, попавших в список опасных вместе с Татьянкой. Проверять соблюдение рекомендаций будут, собираются проводить рейды. Штрафовать не должны, так как мэр согласилась с мнением депутата Госдумы Александра Хинштейна, что многие купальные места для самарцев уже родные, и запрет и административное наказание тут неуместны.

Тем не менее, власти города еще раз предупреждают, что купание в указанных в списке местах опасно для жизни и здоровья.