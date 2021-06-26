ЕГЭ на все 100: несколько самарских школьников набрали высшие экзаменационные баллы

ЕГЭ на 100 баллов сдают по физике, русскому литературе и биологии Фото: архив "КП"

В стране идет пора единых государственных экзаменов. Получить высший балл не так просто, но некоторым выпускникам в Самарской области это удалось.

Так четверо воспитанников Самарского регионального центра для одарённых детей, школы 63 набрали по 100 баллов по физике, один из них сдал на высший бал еще два предмета: русский язык и математику. Об этом в Твиттере сообщило Самарское управление министерства образования и науки Самарской области.

Также в ведомстве отметили, что еще трое ребят оказались 100-балльниками по биологии. Это выпускники школ № 34, 72, 12.

А вот участница самарской телестудии «Товарищ» Олеся Ивановская сдала на 200 баллов ЕГЭ по русскому языку и литературе. С чем ее и поздравили коллеги по телестудии!