В Самару привезли 20 троллейбусов с кондиционерами

«Прохладные» троллейбусы выведут на 4 маршрут Фото: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ | САМАРА

В Самаре продолжает держаться аномально жаркая погода. При температуре +37 градусов проезд общественном транспорте даже с открытыми окнами испытание для пассажиров.

Но совсем скоро из этого правила появятся исключения. По дорогам Самары будут курсировать 22 троллейбуса с кондиционерами ПКТС-6281 «Адмирал» .

-20 таких троллейбусов уже привезли. Ждем еще две единицы, - подтвердил информацию директор самарского Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Уже известен маршрут по которому они будут ходить. «Прохладные» троллейбусы выведут на 4 маршрут — один из самых востребованных в областной столице.