В Самаре 17-летний парень попал под колеса иномарки на пешеходном переходе

Пешеходу оказали медицинскую помощь и отпустили домой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 25 июня, в Кировском районе Самары женщина на иномарке сбила 17-летнего юношу. ДТП произошло около 18 часов.

По данным полиции 40-летняя женщина ехала по Волжском шоссе. Она совершила наезд на молодого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Пешеходу оказана необходимая медицинская помощь, его не стали госпитализировать, а отпустили домой.

Всего же 25 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. При этом 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

- У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.