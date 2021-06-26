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Общество26 июня 2021 20:15

Аномальная жара в Самарской области побила рекорд 73-летней давности

Рекордным днем 25 июня оказался для села Новодевичье
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Воздух в Самарской области на этих выходных прогреется до +37 градусов

Воздух в Самарской области на этих выходных прогреется до +37 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркий июнь в Самарской области подтверждает аномальность новыми рекордами. Так, по данным Приволжского управления Гидрометцентра, 25 июня необычно высокими оказались температуры в Тольятти и селе Новодевичье. В Автограде воздух прогрелся до +35,7. До этого такая жара была зафиксирована в городе в 2010 году. Тогда здесь была зафиксирована температура в + 35,4 градуса.

В Новодевичье же 25 июня пришла жара, которой в этот день не было с 1948 года. В минувшую пятницу температура воздуха в селе поднялась до +34,9 градуса. 73 года назад.

Напомним, что в регионе до 28 июня объявлен желтый режим погодной опасности и 4 класс пожароопасности лесов. Самарцев просят быть осторожными, не находиться долго на солнце и внимательно следить за своим самочувствием.