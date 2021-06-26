Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области завершается строительство нового модульного COVID-госпиталя в городской больнице №5 в Тольятти. В субботу, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход работ.

Корпус начали строить еще в декабре прошлого года. В настоящее время основные работы завершены, идёт отделка помещений. В будущий госпиталь уже даже доставили томограф. Вскоре здесь появятся 70 коек для пациентов с коронавирусом, 20 из них будут реанимационные. Ко всем койкам будут подведены медицинские газы, а в каждой палате предусмотрен санузел и душ.

Дмитрий Азаров поручил обратить особое внимание на системы вентиляции и кондиционирования, важно чтобы оно работала без сбоев, особенно в жаркие дни.

Подрядчик пообещал передать готовый корпус медикам уже 5 июля. Затем, после генеральной уборки и согласования санитарно-эпидемиологического режима отделение будет готово. Ориентировочные сроки - 25 июля.

По словам главного врача лечебного учреждения Алексея Кирсанова, еще через неделю, 1 августа новый COVID-госпиталь сможет принять первых пациентов.

По словам Дмитрия Азарова, в регионе создаются и будут создаваться дополнительные медицинские мощности, но проверять их на себе — не лучшая идея, особенно когда каждому доступна вакцинация от коронавируса.

По данным областного министерства здравоохранения на сегодня более 508 тысяч жителей региона сделали прививки от COVID-19, из них свыше 412 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.