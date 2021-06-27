В Тольятти на набережной сохранят клуб моржей

Тольяттинские моржи начали бить тревогу, что на месте их клуба могут построить парковку для яхт Фото: соцсети

В Самарской области продолжаются масштабные работы по реконструкции набережной в городе Тольятти. В субботу, 26 июня, ход работ в Автозаводском районе проинспектировал губернатор региона Дмитрий Азаров.

В ходе осмотра он обратил внимания на важный вопрос, который беспокоил местных сторонников здорового образа жизни — останется ли на набережной в Тольятти здание клуба моржей.

Ранее активисты клуба опубликовали в социальных сетях клич о помощи.

Друзья, на месте, где простоял Клуб Моржей Тольятти уже 44 года, где закалялись взрослые и дети, где каждый год проходило крещение теперь хотят сделать стоянку для яхт!!! - указали участники клуба моржей в инстаграме сообщества.

26 июня Дмитрий Азаров заверил, что клуб будет сохранен, и место на обновлённой пляжной зоне для него будет предусмотрено обязательно. Напомним, масштабное переустройство тольяттинской набережной началось весной этого года. Областным властям удалось привлечь для этого федеральное финансирование. Реконструкция набережной в Тольятти пройдет в три этапа. Завершить ее планируется в 2023 году.