Дмитрий Азаров поручил ускорить строительство набережной в Автозаводском районе Тольятти

Дмитрий Азаров проверил, как идет реконструкция набережной в Тольятти. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить работы по реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. Во время визита в Тольятти в субботу, 26 июня, глава региона проверил, как идут строительные работа.

Сейчас на набережной идут подготовительные и демонтажные работы, территорию должны полностью очистить уже в этом году. Также в этом году проведут аукционы по поиску подрядчика на благоустройство набережной. А сами работы по реконструкции пройдут в следующем году.

Сейчас работы идут с небольшим отставанием, однако подрядчик обещает ликвидировать его уже в ближайшее время и с июля приступить к берегоукреплению.

Дмитрий Азаров поручил ускорить ход работ.

- Тольяттинцы очень ждут новую набережную, - подчеркнул губернатор. - Во время командировки в Москву я обсуждал поддержку этого проекта на будущий год, выделение средств из федерального бюджета. Уверен, мы добьемся этой поддержки, но все должно быть готово – проектно-сметная документация, отчетность и исполнение по текущему году

Напомним, реконструкция набережной в Автозаводском районе идет в три этапа и должна завершиться к концу 2022 года.