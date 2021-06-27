За ловлю раков мужчина может поплатиться лишением свободы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Самарцу грозит два года тюрьмы за ловлю раков. Нарушителя водного законодательства обнаружили правоохранители во время рейда в Волжском районе.

- 31-летний местный житель ловил раков в реке Самарке и использовал при этом запрещенные орудия лова – раколовки, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

У нарушителя изъяли улов – внушительных по размеру раков. Сумму ущерба, которую таким образом мужчина причинил государству, оценили в шесть тысяч рублей.

За это на мужчину возбудили уголовное дело. Теперь за незаконную добычу водных ресурсов ему грозит до двух лет лишения свободы.