В Самаре думают над созданием аналога Московской молодежной антинаркотической площадки

Круглый стол назывался «Новая антинаркотическая политика 2020-2030гг. Механизмы реализации на территории Самарской области» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

26 июня отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. По этому поводу в Самаре состоялся круглый стол, где обсуждали не только, как остановить распространение запрещенных веществ, но и варианты лечения, а главное – ресоциализации бывших наркоманов, которые позволяют им «завязать» навсегда и найти в себе силы взять контроль над собственной жизнью.

Круглый стол прошел в рамках ежегодного Самарского антинаркотического форума «Мы будем жить», изначально мероприятие должно было состояться в парке Гагарина и закончиться концертом с участием D'Black Blues Orchestra, что позволило бы совместить «переговоры» специалистов по этой теме с антинаркотической пропагандой. Однако за несколько дней до «дня икс» горадминистрация предложила организаторам поискать другую площадку – мол, мероприятие у вас «со специфической тематикой», поэтому лучше бы найти для него более подходящее место, а в парке в эти числа пройдет фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии».

В итоге в круглом столе приняли участие представители региональных минздрава, Общественной палаты, полиции ФСИН и сообществ анонимных алкоголиков и наркоманов, а также центров реабилитации от разных видов зависимостей.

По закону лечением от наркозависимости с применением лекарств могут заниматься только профильные организации с соответствующими лицензиями, с ресоциализацией – проще. Более того, в России предусмотрены субсидии для организаций, которые занимаются реабилитацией, вот только получение бюджетных денег предусматривает строгую отчетность и максимальную прозрачность организации, которой их выдают. Многие частные структуры, хотя и заинтересованы в субсидиях, опасаются столь «близкого знакомства» с чиновниками

Руководитель социального холдинга «Ремар» Александр Березовский признал, что ранее испытывал те же чувства, но на деле все оказалось не так «страшно». Его организация готова помочь коллегам советом, как правильно оформить документы и позже соблюсти все необходимые формальности.

В минздраве признают: государство заинтересовано в сотрудничестве с частными структурами. Готовы выдавать гранты под разные проекты, обсуждать современные методы работы с молодежью. Интересным опытом могло бы стать создание в регионе аналога Московской молодежной антинаркотической площадки, которая максимально достоверно рассказывает обо всех этапах жизни наркомана. Проект этот дорогостоящий, но перспективный. А потому, если найдется организация, которая сможет его разработать и реализовать, то им готовы помочь все региональные структуры, которые занимаются борьбой с распространением наркотиков.