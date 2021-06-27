В Самарской области за сутки коронавирусом заболели еще 207 человек

Заболеваемость коронавирусом в регионе снова растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 207 человек. Такие данные по состоянию на 27 июня 2021 года озвучили в региональном оперштабе.

87 новых коронавриусных больных обнаружены в Самаре, 33 – в Тольятти, 15 – в Новокуйбышевске, 10 в Сызрани, шесть в Волжском районе, по пять в Кинеле, Кинель-Черкасском, Красноярском и Ставропольском районах.

Всего 13 из новых инфицированных болели бессимптомно, остальных обследовали на коронавирус с ОРВИ или пневмонией.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 67069 случаев коронавируса.

К сожалению, не обошлось без новых жертв – известно о 11 новых скончавшихся от COVID-19. Самому молодому погибшему было всего 42 года, мужчина страдал заболеванием печени. Самой старшей умершей от коронавируса пациентке было 87 лет, у нее было заболевание сердечно-сосудистой системы.

В общей сложности с начала пандемии от коронавируса в Самарской области скончались 2244 человека.