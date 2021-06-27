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Общество27 июня 2021 16:09

В Самарской области в 10 раз увеличилось число желающих сделать прививку от коронавируса

Чаще всего жители региона хотят вакцинироваться в поликлинике по месту жительства
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Число желающих вакцинироваться от коронавируса растет

Число желающих вакцинироваться от коронавируса растет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 10 раз увеличилось число желающих сделать прививку от коронавируса. Такие данные озвучили специалисты Центра управления регионом Самарской области.

По данным обращений на сайт «Госуслуги» за минувшую неделю число желающих записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 в Самарской области выросло в десять раз. В основном жители региона хотят сделать прививку в поликлинике по месту жительства.

Вероятнее всего, резкий всплеск желающих вакцинироваться связан с необходимостью предъявить сертификат о прививке для отдыха на курортах Краснодарского края, а также с ростом заболеваемости коронавирусом. В минздраве заверили, что вакцины хватит на всех.