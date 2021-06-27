В Самаре хотят строить высотку на территории бывшего ЗИМА. Показываем, как расчищают территорию

Будущую стройплощадку сняли с высоты. Фото: скрин видео

В Самаре хотят строить высотку на территории бывшего завода им.Масленникова. Самарский блогер Евгений Щекин снял с высоты расчистку площадки под будущую застройку.

Строить высотку на месте бывшего производственного корпуса будет компания семьи экс-министра строительства Самарской области Евгения Чудаева специализированный застройщик «Древо.ЗИМ». О том, что компания приобрела здесь земельный участок, стало известно весной 2021 года. Участок площадью 5 га, на котором собираются строить жилой комплекс, располагается на пересечении улиц Липецкой и Мусоргского, недалеко от Волги, со стороны ЖК «Парус», но чуть дальше от реки.

На видео видно, что расчистка участка уже вовсю идет. Проекта будущей новостройки пока нет. Известно только, что это будет жилой комплекс с подземным паркингами.