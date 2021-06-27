За один день из рек Самарской области достали шестерых утонувших, ребенка удалось спасти

Переоценка собственных сил ведет к трагическим последствиям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжают тонуть люди. Аномально жаркая погода играет с горожанами злую шутку – людям хочется охладиться от зноя, однако вода таит в себе опасность. По данным собственных источников «КП-Самара», в воскресенье водолазы достали из водоемов региона шестерых утонувших.

В районе пляжа на поляне Фрунзе всплыл труп неизвестного утонувшего мужчины, по предварительным данным он утонул уже несколько дней назад.

Под Южным мостом на реке Самаре утонул 28-летний парень.

На одном из водоемов Куйбышевского района пошла купаться и не вернулась 65-летняя женщина.

В Ширяево в Волге утонул 35-летний мужчина, а на реке Татьянке - мужчина 58 лет.

Также в воскресенье было обнаружено тело 32-летнего Дениса Безрукова, пропавшего 18 июня после того, как в его лодку врезался катер с пьяными депутатами.

А в Жигулевске спасатели успели вовремя вытащить из Волги с трехметровой глубины шестилетнего мальчика и вернуть его к жизни.