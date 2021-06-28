Самарский врач Александр Муравец рассказал о связи коронавируса и гипертонии

Люди с хроническими заболеваниями больше подвержены риску заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал о связи коронавируса с хроническими заболеваниями. По словам самарского врача, гипертоническая болезнь очень тонко связана с коронавирусом.

- Эта связь совершенно определенная. Между этими двумя заболеваниями есть общность рецепторов в сосудистой стенке. Рецепторы увеличиваются у людей с гипертонией и «притягивают» коронавирус, - сказал Александр Муравец.

Таким образом, вероятность заболевания коронавирусом у таких людей увеличивается в десятки раз. Кроме того, у людей с гипертонией заболевание протекает более сложно и тяжело, увеличивается вероятность ИВЛ до самого печального исхода.

- Также в зоне риска также люди с ожирением, сахарным диабетом, в первую очередь более массовым 2 типа, а также люди, страдающие заболеваниями сердца и легких, - отметил Муравец.

По словам врача, эти диагнозы не являются противопоказаниями к вакцинации, а наоборот, являются основанием, чтобы срочно сделать прививку. Люди с перечисленными хроническими заболеваниями более уязвимы к коронавирусу и ко всем его мутациям, что способствует большей вероятности заболеть, а болезнь будет протекать тяжело.