На пляже Барбошиной поляны в Самаре на глазах сотни отдыхающих всплыл труп неизвестного мужчины

Сейчас выясняются обстоятельства гибели мужчины Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 27 июня, рядом с пляжем на Барбошиной поляне всплыл труп неизвестного мужчины без одежды. Самарцы были шокированы увиденным, к месту ЧП подъехали дежурившие рядом спасатели.

- Труп был уже далеко не свежий и без одежды. Всплыл он рядом с понтоном, в 50-ти метрах от пляжной зоны, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Очевидцы предположили, что неизвестный утонул уже давно, так как на теле были уже значительные повреждения. По словам отдыхающих, труп к берегу транспортировали спасатели, дежурившие на пляже 9-ой просеки. Сейчас обстоятельства происшествия, а также личность утонувшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в воскресенье, по данным собственных источников «КП-Самара», в Самарской области утонули сразу шесть человек. Пятилетнего мальчика, который пошел ко дну на городском пляже в Жигулевске, удалось спасти и вернуть к жизни.