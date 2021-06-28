Призеров конкурса рисунков в честь первого полета человека в космос наградили в Самаре

В Самаре в городской думе наградили призеров конкурса детского рисунка

В Самаре чествовали призеров конкурса детского рисунка, который проводился в честь 60-летия первого полета человека в космос. Награждали ребят в думе городского округа Самара.

На конкурс ребята представляли свои работы, в которых попытались отразить историю освоения космического пространства и вклад самарского региона в развитие космонавтики. Участие в конкурсе принимали как школьники, так и воспитанники детских садиков.

Председатель городской думы Алексей Дегтев отметил, что в Самаре помнят о космическом наследии, об этом свидетельствует и наличие в городе музея «Самара Космическая», рядом с которым установлен памятник конструктору Дмитрию Козлову, и планы по строительству планетария, где можно будет вести и научную деятельность.

- Все мальчишки с малолетства мечтают стать космонавтами. А когда стало появляться все больше женщин-космонавтов, то мечты о космических полетах передались и девочкам, - сказал Дегтев, отметив, что в Самаре любовь к космосу есть практически у каждого.

Участие в конкурсе могли принять и дошколята

Помимо конкурса в школах проходили Гагаринские уроки, на которых рассказывали об истории освоения космоса. Уроки, кстати, проводили сами школьники. Одной из них была ученица старших классов школы №57 Мария Парусова.

- Я проводила Гагаринские уроки и хотела рассказать детям что-то увлекательное, чтобы они знали свою историю, узнали, как в те годы осваивали космос,- рассказала Мария.