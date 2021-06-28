В Самарской области бойцы ОМОН взяли штурмом здание, где находились вооруженные «бандиты»

В Самарской области провели учебную тренировку для бойцов Росгвардии и ФСИН. Фото: УФСВНГ по Самарской области.

В Самарской области прошла учебная тренировка региональных подразделений Росгвардии и ФСИН совместно с военнослужащими 15-ой миротворческой бригады. Бойцы спецподразделений взяли штурмом здание и нейтрализовали условных противников, которые оказывали вооруженное сопротивление и взяли в заложники гражданских лиц.

По сценарию, вооруженные преступники захватили частный дом в одном из сел Самарской области. Сотрудники ОМОН Росгвардии при поддержке военной бронетехники заблокировали бандитов в здании.

- Один из преступников сдался, а остальные оказали вооруженное сопротивление. Бойцы отрабатывали самый сложный вариант спецоперации – согласно ему предполагалось, что внутри могут находиться гражданские лица, - рассказали в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

Захват условных преступников произвели сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии и спецназа «Мангуст» ФСИН. Подразделения успешно провели операцию и нейтрализовали противника.