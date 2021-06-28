Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт28 июня 2021 11:15

Тольяттинский «Акрон», скорее всего, начнет сезон ФНЛ на «Металлурге» в Самаре

Все из-за реконструкции стадиона «Кристалл» в Жигулевске
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сезон для «Акрона» начнется 10 июля домашним матчем против хабаровского СКА.

Сезон для «Акрона» начнется 10 июля домашним матчем против хабаровского СКА.

Тольяттинский «Акрон» может начать сезон Футбольной национальной лиги в Самаре на стадионе «Металлург». Это связано с реконструкцией стадиона «Кристалл» в Жигулевске, где красно-черные проводят домашние матчи. Об этом рассказал директор «Акрона» Иван Киреев.

- Мы отправили письмо на имя президента лиги с просьбой разрешить «Акрону» начать первенство в Самаре – на «Металлурге». В начале следующей недели должно последовать решение. Ориентировочно «переезд» в Самару должен продлиться до середины августа. Постараемся сделать все возможное, чтобы ускорить процесс по укладке нового покрытия на «Кристалле», - приводит слова Киреева пресс-служба «Акрона».

На стадионе «Кристалл» сейчас перекладывают газон, а также обновляют оборудование на световых мачтах, чтобы игры можно было проводить и вечерами.

«Акрон» уже играл домашнюю встречу в Самаре – прошлый сезон тольяттинцы начали на «Самара Арене». Тогда на 45-тысячном стадионе красно-черные провели один поединок – обыграли «Шинник» 2:1.