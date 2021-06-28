Тольяттинский «Акрон», скорее всего, начнет сезон ФНЛ на «Металлурге» в Самаре

Сезон для «Акрона» начнется 10 июля домашним матчем против хабаровского СКА.

Тольяттинский «Акрон» может начать сезон Футбольной национальной лиги в Самаре на стадионе «Металлург». Это связано с реконструкцией стадиона «Кристалл» в Жигулевске, где красно-черные проводят домашние матчи. Об этом рассказал директор «Акрона» Иван Киреев.

- Мы отправили письмо на имя президента лиги с просьбой разрешить «Акрону» начать первенство в Самаре – на «Металлурге». В начале следующей недели должно последовать решение. Ориентировочно «переезд» в Самару должен продлиться до середины августа. Постараемся сделать все возможное, чтобы ускорить процесс по укладке нового покрытия на «Кристалле», - приводит слова Киреева пресс-служба «Акрона».

На стадионе «Кристалл» сейчас перекладывают газон, а также обновляют оборудование на световых мачтах, чтобы игры можно было проводить и вечерами.

«Акрон» уже играл домашнюю встречу в Самаре – прошлый сезон тольяттинцы начали на «Самара Арене». Тогда на 45-тысячном стадионе красно-черные провели один поединок – обыграли «Шинник» 2:1.