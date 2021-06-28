В селе Тимофеевка Самарской области открыли новую детскую площадку с фонтаном

Жители села рады новому скверу, где смогут играть дети и отдыхать взрослые

Жители села Тимофеевка вместе с депутатом самарской губернской думы Денисом Волковым смогли реализовать давнюю мечту и построить детский комплекс с фонтаном, велопарковкой и каруселями.

- Совсем скоро в сквере высадят деревья и газоны. Думаем, это место быстро наполнится детским смехом и радостными эмоциями, - отметил депутат Денис Волков.

Благоустроить общественную территорию в Тимофеевке получилось на средства, выделенные по программе «Формирование комфортной городской среды».