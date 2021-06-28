В Самаре к должникам за воду приходит пирамида

"Пирамида позора" теперь приходит к должникам

"Пирамида позора", которую в "РКС-Самара" используют для борьбы со злостными неплательщиками, стала ходячей, сообщают в ресурсонабжающей организации.

Новый вид пирамиды перемещается около домов должников с напоминанием о неоплаченных счетах. Новинка применялась на улицах Мичурина и Ново-Садовой, где жители накопили долгов на сумму более чем в 800 тысяч рублей, а также на проспекте Ленина, где общий долг за холодное водоснабжение в нескольких домах превышает 1 млн рублей.

В частном секторе пирамида появилась у коттеджей на 7-й и 8-й просеках, где задолжали почти 100 тысяч рублей.

Ранее "пирамида позора" научилась разговаривать, до этого их ставили у домов должников и подвешивали у их окон.