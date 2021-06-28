В Самаре обследовали 36 школ после сообщения о минировании

Звонка было два: один – по линии 02, второй по номеру дежурной части Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 26 июня самарской полиции уже в который раз пришлось обследовать десятки школ после ложных сообщений о минировании. Напомним, в последнее время подобные инциденты происходят все чаще: школы, детские сады, здания судов регулярно эвакуируют и осматривают на наличие взрывчатки после писем, звонков и сообщений о том, что некто оставил внутри бомбу.

В этот раз звонка было два: один – по линии 02, второй - по номеру дежурной части одного из городских отделов полиции. После сообщения о том, что кто-то заминировал все школы в Самаре, полицейские обследовали 36 зданий, но никакой взрывчатки не нашли. Служебные собаки также не смогли обнаружить ничего подозрительного.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, полицейским уже удалось установить номер, с которого звонил «шутник». Вероятно, в ближайшее время его ожидает не самая приятная беседа.

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